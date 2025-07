Španski mediji danas su objavili određene delove iz istrage, koji se tiču zvaničnih rezultata saobraćajne nesreće. Sve ukazuje na to da su Diogo Žota i njegov brat poginuli, zbog "preterane brzine".

Lamborgini Huriken prava je zver na točkovima. To je sportski automobil italijanske proizvodnje prvi put predstavljen na Sajmu automobila u Ženevi 2014. godine. Ima moćan V10 motor. To je automobil sa dvoje vrata, težine 1.422 kg koji ubrzava do 100 km/h za 3.2 sekunde.