"To je nešto o čemu sam dugo sanjao. Želeo sam to ranije, nažalost, nije moglo da se desi. Ali to je sada iza mene. Danas sam ovde, srećan sam sa svojom porodicom. To je ono što sam želeo – da ponovo igram za Sentral, da opet budem na stadionu", rekao je Di Marija.