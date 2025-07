Razlog za maćehinski odnos rukovodstva Juventusa prema Dušanu Vlahoviću jeste činjenica da on samo ne želi da se odrekne novca i plate od 12.000.000 evra u poslednjoj godini ugovora.

Jednostavno, Juventus nije u poziciji da besplatno deli poklone. Tražili su do pre nekoliko meseci 70 ili 60 miliona evra za Dušana Vlahovića, a sad bi kao da ga se reše zbog plate od 12 miliona evra. Deluje nestvarno cela priča, posebno što je jasno da bi Juventus za 30 ili 40 miliona evra lako prodao Vlahovića bilo gde. Da ga puste i na pozajmicu nije opcija, jer takođe ne bi dobili novac.

Kako piše rimska Republika došlo je do sastanka čelnika Juventusa i ljudi koji vode brigu o karijeri Dušana Vlahovića, nakon povratka u Italiju sa Svetskog prvenstva za klubove. I to je došlo do zastoja. Možda je Vlahović bio ljut što je degradiran od strane trenera Igora Tudora, jer je u četiri utakmice započeo samo jednu u Americi.