Šta smo dočekali? Da ode Partizan na Kipar i slavi što izgubi minimalno od AEK Larnake ? Uz sve to, da gledamo na terenu igru mačke i miša. Duel u kom AEK deluje kao tri klase iznad srpskog tima... Tužno, zaista.

Ovo nije rezultat ove sezone i rada novih ljudi u Humskoj ulici. Ovo je delo svega onog što su godinama radili oni pre njih. Njihov lični potpis. Oni su spuštali i uništavali Partizan , doveli klub do nivoa da se njime briše pod u srpskom fudbalu. Da je bez ikakvog stava. Da se do mesta u timu i na klupi dolazi bez ikakvih kriterijuma. Kada su stvari tako postavljene, klub tone li tone. I koga onda može da iznenadi "pobedonosni poraz" na Kipru?!

Postoji jedna stvar gora od poraza: igra. Ono što je Partizan prikazao bilo je žalosno za gledanje. Uz poštovanje mladog tima i svega što on nosi, ono je bilo ispod svakog nivoa koji zahteva crno-beli dres.

Šta je mogla da uradi nova uprava Partizana? Dve su opcije: ili da se odmah povuče kada vidi šta je ostavljeno, tačnije šta nije ostavljeno u klubu, ili da krene od nule. Izabrali su polovičnu verziju ove druge varijante. Ekstremno mladi tim je zalog za budućnost, a on nosi silne probleme u sazrevanju. Partizan je počeo da prolazi kroz taj period. Opasnost na tom putu je činjenica da će mladi igrači, čim nešto pokažu - odlaziti u inostranstvo. A do dna uništeni Partizan više i ne može da dobije milione kao u periodu kada je imao omladinsku školu koja se cenila u celoj Evropi. Začarani krug iz kog trenutno izlaze samo loše stvari, poput one u vreloj večeri u Larnaki.