"Ne možemo živeti koliko želimo i umrećemo čak iako to ne želimo. Zašto bih bio van tvojih misli i van tvog uma, samo zato što sam van tvog vida? Nisam daleko, sa druge strane sam, odmah iza ugla. Ne brini, sve je u redu".

DETALJI NESREĆE

- Saobraćajna nesreća se dogodila u 00.30 časova na 65. kilometru autoputa A52 u okrugu Sernadilja, Zamora. Jedno vozilo je skrenulo sa puta i sve ukazuje na to da je došlo do pucanja gume prilikom preticanja. Kao rezultat saobraćajne nesreće, automobil se zapalio i obe osobe koje su se u njemu nalazile su poginule. Čekaju se forenzički izveštaji, a jedan od poginulih je identifikovan kao Diogo Žota, fudbaler Liverpula, kao i njegov brat Andre Felipe - stoji u saopštenju španske policije.

Prema prvim nalazima forenzičara, sumnjalo se da je pukla guma na luksuznom automobilu koji može da razvije i do 320 km/h, dok su pokušavali da obiđu drugo vozilo. Automobil je tada sleteo sa puta, prevrnuo se i zapalio, a plamen je zahvatio i okolnu vegetaciju.

PREOKRET U ISTRAZI

OGROMAN GUBITAK

Diogo Žota i njegova dugogodišnja devojka Rute Kardozo venčali su se desetak dana pre tragedije, pa je on iza sebe ostavio suprugu, ali i troje dece.

Sudbina se na stravičan način poigrala sa Žotom koji je bio primoran da putuje automobilom jer su mu doktori zabranili let avionom, pošto je nedavno imao operaciju na plućima.

- Diogo je nekada birao da putuje drumom, jer je imao neke plućne tegobe, ništa ozbiljno, a kao što znamo, postoji trajekt koji povezuje jug Engleske sa španskom regijom Kantabrija. Informacije koje imamo je da je trebalo da uzme trajekt do Santandera, što znači da nije bilo baš putovanje kolima od Engleske do Portugala - rekao je on.