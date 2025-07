Hrvatski as je 13 godina proveo u Madridu i proslavio se u dresu sa brojem 10.

Međutim, u Milanu će morati da nosi drugi broj. Kako prenose italijanski mediji, Leao ne želi da prepusti taj broj budućem saigraču. Stoga je Modrić morao da se odluči za neki drugi broj, a kako italijanski novinari tvrde, to je broj 14. Radi se o broju koji je Modrić nosio ranije u svojoj karijeri i to u dresu Totenhema u periodu od 2008. do 2012. godine.