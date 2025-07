Slušaj vest

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, gostovao je na Areni sport gde se dotakao brojnih zanimljivih tema vezanih za klub sa Marakane.

- Marko Arnautović je igrač svetske klase, igrač koji je igrao Premijer ligu, igrač koji je bio u jednom trenutku jedan od najboljih centarfora Evrope. Srbin sa srpskim pasošem. I naravno da bismo voleli da ga imamo, ali Marko Arnautović nije tip igrača koji može da zameni Šerifa Endijaja. Govorim o tipu igrača, ne o kvalitetu. Jer Vladan Milojević se bazira, bazira svoj model igre i taktike na Šerifu Endijaju, koji pritiska visoko, juri igrača protivničke odbrane i Šerif Endijaj je najspremniji igrač Crvene zvezde sigurno, on je zver - rekao je Terzić, pa dodao:

- Marko Arnautović je potpuno drugačiji tip igrača, tako da ne mogu biti zamena jedan za drugog. Ali bez obzira na sve to, Marko Arnautović sigurno uvek ima onako otvorena vrata u Crvenoj zvezdi i on je naša želja. Ali to nema veze sa ostankom ili odlaskom Šerifa Endijaja. Ako Šerif ode, treba nam drugačiji profil igrača.

Zatim se osvrnuo i na ostatak prelaznog roka.

- Mislim da Crvena zvezda nikad ovako rano nije imala formiran tim. Vladan Milojević je pred početak prvenstva imao sve igrače. Niko nije dolazio tokom sezone, što ne znači da neće doći i kad počnu kvalifikacije. Želimo da se pojačamo na dve pozicije, ne žurimo. I ovako smo svesni da imamo dobar tim, a sigurno će doći još dva igrača. Razmišljamo o jednoj šestici i jednom brzom desnom krilu.

Mesi interesantan svima

Otkrio je i kakva je situacija sa Andrijom Maksimovićem.

- Maksimović je najinteresantniji igrač sa naših prostora na evropskom tržištu. Veliki klubovi su zainteresovani za njega, pregovaramo, videćemo šta će biti. Mi smo rekli neku našu cenu. Ima mnogo interesovanja i verovatno je on najbliži odlasku. Šerif Endiaj ima konkretne ponude, međutim Šerif Endiaj je u ovom trenutku nezamenljiva devetka Crvene zvezde i dok se ne završe kvalifikacije, nismo ni uzimali u obzir razmatranje tih ponuda.

Potom je u dahu nastavio:

- Ono što je jako važno za nas, to je da smo sačuvali kompletan tim od prošle godine iz Lige šampiona, pojačali se tamo gde smo hteli da se pojačamo, a to pre svega mislim na tu golmansku poziciju, dva štopera i levi bek. Rekonstruisali smo odbranu. Videćemo u jačim utakmicama kako to izgleda, ali sve su to igrači koji imaju ogromno iskustvo i ovaj, onako afirmisani igrači, koji će stvarno, očekujemo da nam mogu da pomognu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Znači ponovo, rezime svega je da Crvena zvezda stvarno potpuno spremna dočekuje početak kvalifikacija.

I za kraj, Terzić je zaključio:

- Ovaj tim je danas to najbolje što imamo. Žao mi je što ovaj Radonjić nije fizički spremniji, jer mislim da bi nam ta brzina donela to što nam nedostaje. Ali sam baš zadovoljan, baš sam zadovoljan sa nekim igračima gde su, gde je i javnost bila možda skeptična prošle godine, pre svega sa Radetom Krunićem koji nam je verovatno bio najbolji igrač ovog dela priprema i Sale Katai koji je otkrovenje za mene, igra kao momak. I nije slučajan komentar svih njegovih saigrača: "Sale, da si ovako trenirao pre 15 godina, igrao bi u Real Madridu." Sale daje ukus, boju, miris ovoj ekipi i njegov talenat je neverovatan. Neverovatno, čini mi se da igra svoj najbolji fudbal sada u svojoj 34. godini. Stvarno mislim da sam, da smo odradili veliki deo posla, kako tokom pripremnog perioda što se tiče trenažnog dela, tako i sportskog sektora koji je odradio izuzetno dobar prelazni rok.

Šta je Terzić rekao o Tadiću

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, nije odustao od dovođenja bivšeg kapitena Srbije na Marakanu, te je u razgovoru za Arenu sport, otkrio detalje njihovog razgovora.

- Ma nije to bio oficijalni sastanak, to je bio jedan onako, radni ručak. Ja Duću malog znam kad se rodio, on je sin mog prijatelja. Ja sam iz Bačke Topole, oni su moje komšije. Kažem, znam kad se Dušan rodio. I naravno, u trenutku kad se pojavila informacija da Fenerbahče neće produžiti ugovor sa njim, pojavila se kod nas ideja zašto ne bi probali da dovedemo Dušana Tadića u Crvenu zvezdu. On je igrač koji bi svojim kreativnim sposobnostima sigurno podigao Crvenu zvezdu na jedan viši nivo. On je igrač koji bi svakog od naših pojedinačnih igrača učinio boljim igračem, boljim profesionalcem pre svega. Dušan je poznat kao surovi profesionalac, asketa, koji jako puno vremena posvećuje svom telu, ishrani, teretani. I njegovi saigrači su pričali da je on onako više od običnog saigrača u svlačionici, više od običnog saigrača na terenu i na treningu. Tako da bi stvarno bio veliki benefit za Crvenu zvezdu da Dušan Tadić dođe u klub - rekao je Terzić za Arenu sport, pa dodao:

- Ja sam mu rekao 'Dućo, znam te od kada si se rodio, da si mi sin, ne bih imao dilemu. Rekao bih ti, sine, dolazi u Zvezdu. Ovo je šansa koja se dobija jednom u životu'. Treba još 30-40 godina da radiš nešto posle igračke karijere, a Zvezda će ti omogućiti da ti se otvore sva vrata evropskog fudbala.

Nije se tu Terzić zaustavio.

- Obavili smo razgovor, stvarno smo bili tu, sedeli smo 6-7 sati, pričali o svemu. On se još uvek nije izjasnio. Ja razumem i sve te njegove strahove. Nije lako doći sa tog nivoa gde je on igrao, već 15 godina je van srpskog fudbala. Igrati u nekom ambijentu gde, realno, u ovom trenutku Dušan Tadić još uvek može da igra na visokom nivou. Njegova želja je da igra u Italiji, Španiji, jer misli da može da igra još dve-tri godine na najvišem nivou i razumem ga i ako odbije da se ne vraća u srpski fudbal, jer on misli da može još uvek da igra na mnogo višem nivou nego što je to Superliga Srbije. On se sam iznenadio kad ja video ponudu koju sma mu spremio, što se tiče detalja, finansijskih uslova. Ne bih o ciframa, nije korektno, ali bi bio najplaćeniji igrač u istoriji srpskog sporta. Nudili smo ugovor na tri godine, 2+1. Njemu smo nacrtali jedan hronogram, put, jer on želi da se bavi trenerskim poslom, i gde može da bude za dve godine, tri, pet ili sedam godina. A ima, on je prepametan momak, mnogo vremena provodi razmišljajući o fudbalu, bavljenju taktikom. On nije bio samo igrač, on je bio i sagovornik svim svojim trenerima u prethodnim klubovima i sigurno, kad ga slušam kako razmišlja i priča o fudbalu, sigurno će biti veliki trener. Sve će mu to biti lakše ako završi karijeru u Crvenoj zvezdi.

Zatim je odgovorio na pitanje - kakav bi tandem bili Katai i Tadić?

- Taj Katai, Tadić i Ivanić... Mislim da upariti takva tri majstora fudbala, sva trojica sa srpskim pasošem, to je stvarno bogatstvo. Mi pokušavamo, Crvena zvezda pokušava da sve srpske igrače, najkvalitetnije, okupi i da vrati u Crvenu zvezdu. Međutim, nije lako pre svega zato što je Crvena zvezda mnogo porasla u odnosu na Super ligu i na takmičenje u kome se boravi. Nije lako ubediti igrača da dođe u Crvenu zvezdu jer naša priča "dođi, oseti Marakanu, oseti severnu tribinu, oseti Delije, oseti Ligu šampiona", a nije Zvezda samo to. Oni odgovaraju, nije Zvezda samo Liga šampiona i Severna tribina, treba sa Crvenom zvezdom ići i igrati ovo takmičenje Super lige. Ali nadam se da će u nekom narednom periodu i ta Super liga biti sve kvalitetnija i kvalitetnija, i da će se sve više ulagati, pre svega u infrastrukturu, u terene, u trenere, u omladinsku školu, da će se stvarati sve bolji ambijent, da će se kvalitet Super lige popraviti, pa će igrači lakše da pristanu da dođu, da se vrate u Super ligu Srbije. Dušan Tadić je igrač kojeg bi poželeo svaki klub u Evropi, pa tako i Crvena zvezda, i svi ti igrači me svaki dan pitaju "je l' dolazi Tadić, je l' dolazi Tadić" jer bi bili presrećni da treniraju i igraju sa takvim majstorom fudbala.

Govorio je i kolike su, po njemu, šanse da Tadić dođe u Zvezdu.

- Ja i dalje mislim da je to pola-pola. Naš poslednji razgovor koji smo imali pre tri-četiri dana, ja sam mu tad rekao, Dućo, ne pritiskamo te, imaš vremena, razmišljaj, sagledaj sve. Naša su vrata za tebe otvorena do 1. septembra, kad god hoćeš dođi. S tim što negde imaj u vidu da nas već 5. avgusta i 12. avgusta očekuje treća runda gde možemo naleteti na ozbiljnog protivnika i da će verovatno ta utakmica u velikoj meri opredeliti uspešnost Crvene zvezde u narednoj sezoni, a ti nam trebaš da budemo uspešniji nego što smo bili - istakao je Zvezdan Terzić.

Tadić već doneo odluku

Kako Kurir ekskluzivno saznaje nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dusan Tadić je doneo odluku po pitanju nastavka fudbalske karijere.

Tadić je "vagao" i odlučio da nastavi fudbalsku priču u jednoj od ove četiri zemlje - Rusija, Italija, Španija i Amerika. U prevodu: nema ništa od povratka u srpski fudbal o čemu je bilo dosta priče u prethodnim nedeljama. Kako saznajemo, ova odluka Tadića je definitivna.

Detaljno

Tadić je imao aktivne ponude Crvene zvezde, Karabaga i Panatinaikosa, na kojima se ljubazno zahvalio jer ima drugačije planove i one se tiču pomenutih država odakle Dušan takođe ima na stolu ponude.

Bilo je razgovora sa Ajaksom, takođe, direktor Aleks Kruz je dolazio u Istanbul na pregovoru, ali u ovom momentu ne postoji Dušanov intres da se ponovo aktivira u klubu iz Amsterdama.

Gde je trenutno?

Reprezentativac Srbije trenutno trenira privatno sa Andrejom Milutinovićem, ne žuri sa odabirom, ali je izvesno da se posle Tuske karijeru nastaviti van granica Srbije.

Očekuje se da konačnu odluku donese narednih sedmica.

Impresivna karijera

Iza Tadića je fantastična karijera, a stanje njegovog tela, kao i činjenica koliko pažnje posvećuje tom segmentu, govori da može da igra na vrhunskom nivou još nekoliko sezona. Zbog toga i ne čudi interesovanje sa svih strana za Dušana i jer njegovom slučaju godine ne igraju ključnu ulogu.

U karijeri Tadić je nastupao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče. U svakom od tih klubova ostavio je ogroman trag.

Što se tiče reprezentacije, Dušan je odigrao za Srbiju 111 mečeva, po čemu je rekorder. Učinak mu je 23 pogotka uz čak 40 asistencija.

Nema šta, na Marakani uveliko traje veoma vruće leto kada je transfer pijaca u pitanju.

