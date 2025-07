"Bila je to fantastična reakcija. Biti šampion Svetskog klupskog prvenstva je nešto na šta moramo biti veoma ponosni. Veoma smo srećni. Posebno što smo to uradili protiv Pari Sen Žermena. Kao što sam već rekao, smatram ih najboljim timom na svetu sa jednim od najboljih trenera na svetu i fantastičnim igračima. Dakle, to je bio vrhunski uspeh", naveo je Mareska, a preneo sajt kluba.