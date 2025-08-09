Slušaj vest

Rinat Ahmetov važi za najbogatijeg Ukrajinca.

Iako je njegova čeličana u Marijupolju odavno pala u ruke Rusije, a Ahmetov izgubio dobar deo svog bogatstva, vlasnik Fudbalskog kluba Šahtjor iz Donjecka i dalje ne može da se požali na broj nula na svom bankovnom kontu.

Prema Forbsu, njegovo bogatstvo se procenjuje na oko osam milijardi dolara, po čemu je oko 400. mesta najbogatijih ljudi na svetu.

Deo njegovog bogatstva ogleda se u moćnoj mega jahti vrednoj pola milijarde dolara.

Jahta "Luminance" duga je 139 metara, predviđena je za 24 putnika, a građena je dve godine u Nemačkoj. Njegova jahta je 19. po veličini jahta u svetu. Posadu čini 40 ljudi. Godišnji operativni troškovi održavanja jahte iznose tričavih 50 miliona dolara.

Jahta ima dva helidroma, bazen, spa, teretanu i druge sadržaje. Pokreću je dva motora pojedinačne snage 970 konja, a maksimalna brzina joj je 19.5 čvorova.

Ahmetov, poput većine ukrajinskih oligarha, nije pobegao iz zemlje kada je 2022. godine počeo rat sa Rusijom. Rusi su uništili čeličanu "Metinvest" u Marijupolju, gde su se vodile ogorčene borbe prve godine rata.

Njegove ostale kompanije su do sada donirale oko 150 miliona dolara u robi i uslugama ukrajinskoj vojsci, a između ostalog napravile su 200.000 pancira za vojnike.

Poseduje brojne nekretnine van Ukrajine, pa je tako poznato da poseduje vilu u Francuskoj i stan u Londonu.

Njegov uspon se vezuje za privatizaciju početkom devedesetih u kojoj je stekao rudnike. Postoje, međutim, sumnje da je pre toga bio povezan sa kriminalom, pa je tako u jednom izveštaju naveden kao vođa kriminalne grupe koja se bavi pranjem para, finansijskim prevarama i kontrolom velikog broja stvarnih i fiktivnih kompanija.

Ahmetov je 1995. godine preuzeo upravljanje Fudbalskim klubom Šahtjor iz Donjecka. Dotadašnji predsednik Ahat Bragin, koji se smatrao šefom regionalne mafije tada je poginuo u eksploziji bombe koju je naručila suparnička mafijaška grupa. Ahmetov je tada preuzeo i neke druge Braginove poslove.