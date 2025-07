Da se dotaknemo Zorana Bate Mirkovića, da li je istina da je on stvarno iz Juventusa dolazio da igra turnire za Konjarnik?

- Nije baš bilo tako, sada ću vam sve otkriti. Igrali smo četvrtfinale Čukarice, ja sam bio sa njim, išli smo da kupimo bele šortseve i on je otišao da se šiša. Na istom mestu šišao se i Žarko Zečević koji je bio zbunjen što će Bata na turnir sa nama. Pitao ga je, nećeš valjda Bato?! On je odgovorio, dođi da gledaš! Bata je tada potpisao za Atalantu, nije bio u Juventusu, i došao je da igra.

- Desilo se još jednom, e tada je potpisao za Juventus! Bila je kiša neka, mi smo gubili… On je rekao samo, debeli, idi nađi mi patike. Ja sam ih našao, on se skinuo, ušao u igru i mi smo pobedili.

- Toliko bih mogao da pričam o jednoj legendi koja je ostavila srce za kraj i njemu hvala do neba! Zato je i uspeo, jer je imao želju i volju da igra, a ne kao pojedinci. A, to je sve do ljudi, kakav si čovek i ništa više!