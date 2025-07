To je bio signal Kuriru da se "raspita" za status Senegalca u Crvenoj zvezdi. Da li se radi na njegovoj prodaji, ili je moguće da i posle završetka prelaznog roka ostane na Marakani.

Prema određenim informacijama do kojih je došao Kurir, Šerif Endijaj uskoro bi trebalo da dobije ponudu za produžetak saradnje. Naravno i veću platu. Šerif Endijaj ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2026. godine, uz opciju produžetka za još jednu godinu. Pokazao je radnu etiku i na ovim pripremama, još jednom zadivio svojim profesionalizmom i što je najvažnije bio je učinkovit, tresao je mreže i u dobroj formi dočekuje start sezone. A, to treba i mora da se ceni.