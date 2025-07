- Razgovarajući sa ljudima iz Saveza, čuo sam jednu zdravu i iskrenu priču, drugačiju od svih prethodnih. Priču koja me je motivisala da se ozbiljno posvetim mladim igračima, njihovom razvoju i usmeravanju ka najvišem nivou. Osetio sam ne samo nameru, već i konkretnu volju i punu podršku da se ovom poslu pristupi profesionalno, studiozno i dugoročno. To je ono što me je pokrenulo – jer ako ne verujete u ljude sa kojima radite i u sistem koji gradite, onda to nije fudbal, to je samo forma. Mlada reprezentacija mora da bude više od selekcije – ona mora da bude most ka „A“ timu, mesto gde se uči odgovornost, odnos prema dresu, takmičarska kultura i poštovanje prema reprezentaciji. Ako to uspemo da izgradimo, rezultati će doći kao posledica, a ne kao slučajnost.