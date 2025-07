Najmlađi tim u Evropi

Očekuje se dobra poseta

- Sledi nova utakmica. Bilo bi dobro da se napuni stadion, da mladi igrači osete podršku, a time dobiju i samopouzdanje. Očekujem da će momci dati sve do sebe. Da li će to biti dovoljno da se prođe... Ne znam. Nisu igrači Partizana ostavili neki utisak u prvoj utakmici... Ali, opet. Očekujem da se bore. Ne treba im pravoiti veliki pritisak! Kao navijač Partizana bih bio zadovoljan da daju sve od sebe. Da budu borbeni... A, onda bi mogli da budu i nagrađeni. Da prođu!

Partizanova deca

- Bilo bi dobro da se neko od njih vratio, ali nije bilo realno. Pazite, Stefan Savić otišao je kao slobodan igrač iz Atletiko Madrida u Trabzon. Tamo ima višemilionski ugovor. Zarađuje pet miliona evra po sezoni... I kako da on to sve ostavi i dođe u Partizan da igra za 500.000 godišnje. Zato kažem, nije bilo realno. Da se vrate mogu jedino oni koji su slobodni i nemaju ugovor. Opet, ne treba zamerati tim igračima. Treba realno sagledavati celu sliku. Nije lako vratiti se u Srbiju i igrati za mali novac... I da... Da ne zaboravim. U Partizanu ima nekih igrača koje klub nikako ne može da se reši, a imaju ogromnu platu.

Zvezda je van konkurencije u Srbiji

- Očekivanja navijača Partizana biće velika, bez obzira što je takav stav daleko od realnosti. Što se tiče UEFA takmičenja, biće teško doći do grupne faze Lige Evrope. Za ovaj tim Partizana. Po meni, bilo bi idealno da se plasiramo u Ligu konferencije. Tu je konkurencija slabija, a opet bi moglo dobro da se zaradi. Ujedno, to bi podiglo vrednost igračima Partizana. Ali, neće biti lako doći do tog takmičenja. U prvenstvu, Zvezda je van konkurencije. Daleko ozbiljnija i kvalitetnija od svih. Partizanu sledi borba za drugo mesto. Sa Vojvodinom, TSC i drugim ekipama. Znam da ovo ne prija ušima našim navijačima, ali je realnost surova. Opet, to ne znači da se ne treba boriti i predavati. Baš suprotno - objasnio je Goran Trobok.