"Svi navijači našeg kluba koji žele da uživo pruže podršku igračima i stručnom štabu na premijernom takmičarskom meču u sezoni 2025/2026, mogu da dođu do vrednog parčeta hartije od danas ONLAJN putem. Karte će biti dostupne na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u petak, 18. jula od 10 do 18 časova kao i na dan utakmice od 12 sati do početka meča."