Nisu porodični problemi

Prvobitna verzija glasila je da je Željko Ljubenović napustio klub Vorsklu iz Poltave zbog porodičnih problema. Međutim, novinar Mihail Spivakovski je u svojoj emisiji "Ta To Take" objavio je drugu stranu priče, odnosno da je Srbin imao ozbiljne pretnje.

- Ne shvatam šta treba da učini čovek koji radi u stranoj zemlji i suočava se sa nekim vidom spoljne pretnje, a uz to mu i u klubu u kom se nalazi takođe prete i ne dozvoljavaju da obavlja svoj posao. Mislim da se tada ni on ni njegova porodica nisu osećali prijatno. Verovatno je to ono što Ljubenović naziva "porodičnim razlozima".