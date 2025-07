Za Arnautovića interesovala se Crvena zvezda, oko je bacio i austrijski velikan Rapid, ali bi on mogao da obuče crveno-beli dres turske Antalije !

Prema poslednjim informacijama, legendarni Emre Belezoglu, trener Antalije, već je obavio razgovor sa Markom Arnautovićem i transfer bi mogao da postane realan, te ne bi bilo čudno da ova bomba eksplodira uskoro! Želela je Antalija da angažuje Davija Zelkea iz Hamburga, a kada je to propalo, okrenula se Arnautoviću.

ZVEZDAN TERZIĆ GA HVALIO

- Marko Arnautović je igrač svetske klase, igrač koji je igrao Premijer ligu, igrač koji je bio u jednom trenutku jedan od najboljih centarfora Evrope. Srbin sa srpskim pasošem. I naravno da bismo voleli da ga imamo, ali Marko Arnautović nije tip igrača koji može da zameni Šerifa Endijaja. Govorim o tipu igrača, ne o kvalitetu. Jer Vladan Milojević se bazira, bazira svoj model igre i taktike na Šerifu Endijaju, koji pritiska visoko, juri igrača protivničke odbrane i Šerif Endijaj je najspremniji igrač Crvene zvezde sigurno, on je zver - rekao je Terzić, pa dodao:

- Marko Arnautović je potpuno drugačiji tip igrača, tako da ne mogu biti zamena jedan za drugog. Ali bez obzira na sve to, Marko Arnautović sigurno uvek ima onako otvorena vrata u Crvenoj zvezdi i on je naša želja. Ali to nema veze sa ostankom ili odlaskom Šerifa Endijaja. Ako Šerif ode, treba nam drugačiji profil igrača.