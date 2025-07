"Veoma sam srećan što sam sada igrač Lajpciga. Klub se mnogo potrudio da me dovede i predstavio je jasan sportski plan koji me je odmah oduševio. Sada želim da doprinesem tome da zajedno sa navijačima proslavimo mnogo pobeda. Svakog dana ću vredno raditi sa timom da se to ostvari", naveo je Maksimović, koji će u Lajpcigu nositi dres sa brojem 33, a preneo sajt nemačkog kluba.