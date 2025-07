- Nisam nešto bio ni popio, kažu da sam bio ta dva i po sata i pri svesti dok su me vatrogasci izvlačili, ali sam svo to vreme osećao užasnu bol. S tom boli živim i danas, ona ne prestaje. To je ludačka bol koju ni lekovima ne mogu da smirim, a popio sam od te nesreće mnogo opioidnih analgetika, koji deluje na centralni nervni sistem poput morfijuma. Od te nesreće sam stopostotni invalid jer su mi "potrgani" mišići leve ruke, zapravo celog brahijalnog pleksusa, a ruka je slomljena na nekoliko mesta, kao i leva noga. Cela leva strana, osim donjeg dela leve noge, potpuno je nepokretna, a bolovi su nesnosni, tako da sam 23 sata u krevetu, a jedan sat u kolicima - otkrio je Vorotović 2022. godine za Slobodnu Dalmaciju, pa dodao da jedino od Zvezde dobija nešto novca: