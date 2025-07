Zvezda je porodična tradicija

- Mnogi su se pitali zašto sam izabrao Crvenu zvezdu. Mislim da je presudilo to, što smo moja porodica i ja, svi navijači Zvezde. Važan faktor bio je i Marko Marin . Njega dugo poznajem, a igrao je i u Verderu. I Mitra Mrkelu dugo poznajem, još iz mlađih selekcija Srbije. Od prvog dana su me lepo prihvatili. Mogu vam reći da je sve super - počeo je razgovor Miloš Veljković .

- Nije to bilo ništa strašno. Početkom prošle sezone sam imao upalu Ahilove tetive i to je to. Posle kada je bilo jasno da ću preći u Zvezdu, u Verderu su odlučili da me ne stavljaju u igru. Sada sam spreman i zdrav.