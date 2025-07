- Ne bih ništa vruće glave da pričam i nešto da kažem, pa sutra da se kajem zbog toga. Bilo je tako, ali to što je rekao Milošević je istina. U smislu da to nije bio intenzitet. Pre toga je on mene uhvatio za ruke, nisam to dozvolio. Nisam hteo da se bijem. Oni su hteli možda da skrenu pažnju sa toga što su izgubili utakmicu, pa su napravili frku, pogotovu golman. Šta se sve dešava tokom utakmice... - pričao je u dahu Ivanović.