Visoki i snažni štoper iz Brazilije Rodrigao (29) igraće u paru sa Milošem Veljkovićem . Došao je na Marakanu iz ruskog Zenita i to kao slobodan fudbaler.

Tandem sa Veljkovićem

- Baš se dobro osećam. Prvi utisci su baš dobri. Prihvatili su me saigrači i stručni štab. Zadovoljan sam uslovima u klubu - počeo je priču Rodrigao.

Partizan i leto 2021.

- Sećam se meča u Beogradu. Promašio sam penal protiv Partizana. Sada kada mi se ukazala šansa, počeo sam dosta više da učim o srpskom fudbalu... Gledam utakmice. Da, imam određeno iskustvo vezano za Partizan... Ali, sve je to iza mene, sada počinjem novu stranicu i sezonu u Zvezdi.

Sreća uz suprugu i ćerkicu

- Kada sam stigao u Beograd, imaos am vremena da odem na jednu utakmicu košarkaša Crvene zvezde. Posle meča smo se upoznali, razmenili brojeve telefona i počelo je dopisivanje. Nažalost, Jago i ja nismo imali vremena da se družimo, jer sam već narednog dana sa ostalim fudbalerima Zvezde otišao na pripreme, na Zlatibor. Potom je usledio put u Soči, pa nastavak priprema u Austriji.

Liga šampiona je cilj

- Dobro smo radili na pripremama. Ekipa još nije na svom maksimumu, ali to će doći. Ciljevi su najviši i to mi se sviđa. Želimo da uđemo u Ligu šampiona, verujem da ćemo to i ostvariti. Znam sebe, biće treme na prve dve utakmice, a onda će sve doći na svoje - objasnio je Rodrigao.