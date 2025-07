"Moram da budem iskren, ja sam stvarno impresioniran atmosferom koju su napravili navijači Partizana i brojem ljudi koji je došao. Partizan je objavio da je bilo 23.000 ljudi i ja verujem da je bilo tako, jer su svi sektori bili puni sem severne tribine, to je za poštovanje. Vidim neku novu energiju u Partizanu i da su to navijači prepoznali. Ja sam se čuo sa Peđom Mijatovićem veče pre utakmice i pitao sam ga koliko ljudi očekuje da će biti, on kaže da je očekviao 15.000, a došlo je 23.000. Oni su prepoznali energiju koju je on dodao. Imali smo sastanak na Marakani danas i rekao sam da nema opuštanja, da svi gledaju na Zvezdu kao na neprikosnovenog, broj jedan kandidata za titulu. Ali Partizan me je prijatno iznenadio i igrom, i pristupom, i atmosferom i trener Blagojević, ceo taj ambijent oko Partizana je pozitivan. Ne smemo da se opuštamo" rekao je Zvezdan Terzić.