Zašto to kažemo? Dovesti igrača iz Intera, finaliste Lige šampiona, i to onog sa zapaženom ulogom do skoro je bilo nezamislivo. Imati u timu ime i kvalitet Marka Arnautovića garantuje i velike ambicije. U prevodu: plasman u Ligu šampiona, jer se na ovaj način Zvezda pozicionira kao apsolutni lider od svih klubova koji su u njenom delu kvalifikacija, kao i ovom delu Evrope.