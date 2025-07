Crno-beli su teškom muka došli do prva tri boda, a svoje imppresije posle meča izneo je trener crno-belih Srđan Blagojević.

"Ništa, odmorićemo, pa ćemo od sutra da radimo analizu Oleksandrije. Spremamo se u stručnom štabu. Nismo prezentovali igračima, od sutra ćemo prezentovati to. Takav je raspored, sve je u dva tri dana, ovi mladi momci nemaju to iskustvo dva puta nedeljno. Od ovih igrača koje ima, to je Natho i Kalulu, Jurčević. Svi ostali ne da nemaju prakse igranja dva ili tri puta nedeljno, već nemaju ni veliki broj utakica u seniorskoj konkurenciji. Idemo korak po korak.", zaključio je Blagojević.