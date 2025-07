"Pol je u bolnici, to je trenutno najbolje mesto za njega", dodao je Stiv, koji je inače Gazin vozač i asistent.

Životna priča

Gaza je razlog zbog kojeg volite fudbal? On je bio neviđeni protraćeni talenat, on je problematični genije, on je najveći engleski fudbaler u svojoj ili bilo kojoj generaciji.