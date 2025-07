Nedavno su isplivale fotografije poznatog fudbalera i nove izabranice kako se ljube tokom odmora na plaži, a sada su otišli korak dalje. Silva je zajahala Bastijana, a on je očigledno uživao u tome jer je razvukao osmeh od uva do uva.

Bild objavio u aprilu informaciju o raskidu

"Golupčići" u Grčkoj

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao: