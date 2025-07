Noskeze je navodno, preminuo nakon što je došlo do sukoba sa policajcima koji su došli do njegove kuće zbog pritužbi komšija za glasnu muziku.

Nekadašnji fudbaler je imao 35 godina, a prema izveštajima do žalbi za glasnu muziku je došlo tokom žurke koju je organizovao.

Njegova smrt , do koje je došlo u ranim jutarnjim satima u subotu, izazvala je ogroman šok među njegovim prijateljima i kolegama iz muzičke industrije, kao i među obožavaocima širom sveta.

Istraga o incidentu je u toku, a španske vlasti trenutno prave rekonstrukciju događaja koji su doveli do tragičnog napada. Prema informacijama svedoka, Noskeze je organizovao zabavu u svom domu kada su komšije pozvale Civilnu gardu zbog buke. Tokom dolaska policije, došlo je do fizičkog sukoba, pri čemu je, prema rečima svedoka, di-džej pretučen, prenosi britanski "The Sun".