Kvalitetniji u svakom segmentu

Ne bi bilo dobro da je Crvena zvezda blistala krajem jula i da je stigla do pika forme. Prava iskušenja tek očekuju crveno-bele, posebno u narednoj rundi, trećem krugu kvalifikacija, kada bi po svemu viđenom trebalo da imaju megdan sa poljskim Lehom. E, to će biti ozbiljan ispit za Crvenu zvezdu. U toj utakmici ne sme da bude kikseva i ludosti kakve su pravili Seol i Milson na Gibraltaru.

Daleko od pika forme

Činjenica je da je poslednjoj liniji Crvene zvezde potrebno vreme da se uigra i postigne jedan određeni nivo rutine. Golman Mateus delovao je korektno i sigurno u svim situacijama, bez da je imao priliku da brani bilo kakav zicer protivnika. Sve što je bilo do njega, lako je ukrotio. Seol je bio solidan, do nepotrebnog starta, kada je sa zemlje udario protivničkog igrača. Šta mu bi? To samo on zna. Nair Tiknizjan slabiji od očekivanog, verovatno zbog toga što je posle isključenja Seola, morao više da misli na defanzivu, nego na napade.