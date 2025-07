- Meni je i sad teško. Bio sam i danas baš sa porodicom, gledali smo taj klip sto puta. Svaki put kad gledam taj klip, meni krene suze. Ja ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. On je meni bio kao brat, kao otac, kao drug, on je bio sve za mene. Baš kad sam došao, pitao sam šta ima, i da mogu da vidim šta ste radili za Sinišu. Kad sam silazio dole, meni je tu došla jedna energija... Sad kad pričam, naježim se. Čim pričam o njemu, hvataju me emocije. Rekao sam i kad sam pravio taj klip, mi smo pričali dosta o Zvezdi, dosta puta sam bio kod njega, i u bolnici, i kući, i svaki put smo pričali o Zvezdi. On me je zamolio jednu stvar, da dođem u Zvezdu. I, tako je hteo on, tako je hteo Bog, i ja sam ovu želju hteo da mu ostvarim, isto i moja želja, i sad sam tu i daću sve od sebe - rekao je Arnautović na ivici suza.