"To je sasvim normalno, radujemo se svakom uspehu naših timova u Evropi. Na primer, pre dve sezone nas je u direktnom duelu za plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija eliminisao kragujevački Radnički, sa čijim smo rukovodstvom u odličnim odnosima. Sportski smo im čestitali, a njihov uspeh nije slučajan, dve godine uzastopno su u Evropi - kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević , koji je potom nastavio:

"Verujem da je Radnički sada iskusniji za godinu dana i da će ove sezone zabeležiti bolji rezultat, to im od srca želim. Kragujevac kao grad, njihovi navijači i rukovodstvo zaslužuju da gledaju klub na međunarodnoj sceni, što da ne i u grupnoj fazi.

"Oni su primer kako se uz veliki entuzijazam može mnogo toga postići. Godinama unazad smo sa Pazarcima vodili velike bitke na terenu, sada je već to pravo rivalstvo, tako će biti i u ovoj sezoni. Ali, nikad nije bilo ružnih reči, sve u sportskom duhu. Na primer, prošle sezone je u fantastičnom ambijentu koji su napravili njihovi navijači naš igrač Stanković posle prelepog gola dobio aplauze čitavog stadiona. Pazarci debituju u Evropi, imaju teškog rivala, ali ako budu na nivou od prošle sezone, sve je moguće. Svaka pobeda nekog srpskog tima svima nama mnogo znači, zbog toga nam je želja da Kragujevčani i Pazarci, ponavljam naši veliki sportski prijatelji, odigraju dobro i što dalje doguraju u Evropi.

"Naši najbolji timovi su perjanice srpskog fudbala i očekujem da to opravdaju na međunarodnoj sceni. Očekuju to i armije navijača Crvene zvezde i Partizana, nadam da će večiti rivali stići do grupnih faza takmičenja u kojima trenutno učestvuju. Za dobrobit celokupnog srpskog fudbala.