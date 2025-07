Luis Ibanjez je u Dinamu je igrao od 2008. do 2015. godine kada je prešao u mađarski Đer, a ubrzo nakon toga je stigao u Zvezdu.

"Da sam tada znao da će život postati tako težak, da će mi navijači zameriti prelazak, sigurno ne bih odlučio da igram za Zvezdu. Nisam očekivao da će reakcije navijača Dinama biti tako negativne. Tada sam razmišljao kao Argentinac, kao stranac, a u Zvezdi su me dočekali s izuzetnom toplinom", rekao je Ibanjez u podkastu "Svlačionica".

"Da me sada pitaš da li bih išao tamo - ne bih. Znam šta bi me čekalo. Imao sam nekoliko šansi da se vratim u Dinamo, ali nisam to učinio upravo zbog toga što sam igrao za Crvenu zvezdu", rekao je levi bek.