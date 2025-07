Očekivalo se da Marko Arnautović debituje na meču, ali je on zamolio trenera Vladana Milojevića da se to prolongira za utorak i utakmicu protiv Linkolna, jer još nije bio fizički spreman.

- Siniša je bio moj otac, moj brat, moj mentor. Meni je i sada teško da pričam o njemu. Nas dvojica smo dosta pričali o Zvezdi. Jednu stvar me je zamolio, da dođem u Zvezdu. Tako je on hteo, tako je hteo Bog, a to je bila i moja želja. Uspeo sam da je ostvarim - rekao je Marko Arnautović.