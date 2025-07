Slušaj vest

Legendarni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. od leukemije.

U svojoj autobiografskoj knjizi "Utakmica života" izneo je niz zanimljivih detalja, otkrio je da je poznavao proročicu Kleopatru, kojoj je posvetio celo poglavlje, a koja mu je predvidela da će imati mnogo dece, ali i tešku bolest.

1/5 Vidi galeriju Fudbaler je bio vezan za Sinišu Mihajlovića Foto: Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia, Dragan Tesic

Ona nam je sada otkrila da ju je Siniša svojevremeno pitao da li će Marko Arnautović zaigrati za Crvenu zvezdu:

- Mogu da kažem ono što je bilo vezano za profesiju. Sve ostalo ne mogu da govorim jer nikada nisam pričala o sudbini Siniše Mihajlovića ni na televiziji ni u novinama, već je on sam objavio svoju istinu koju sam mu rekla kada je bio dečko, dok se još nije ni oženio. Tako da mogu da vam kažem u profesionalnom smislu. On je mene pitao za Arnautović Marka i ja sam mu razgovor o njemu nekoliko puta odlagala. Međutim, jednom me je pozvao iz restorana i citiram "Daj, molim te, ti si mi rekla da ću kad napunim 50 godina dobiti tešku bolest i nije mi dobro i već sam u knjizi napisao, kaži mi, stalo mi je da mi pogledaš za Marka, evo ti datum rođenja 19. april 1989. godina. Reci mi za ovog dečka, dobar je, ali želim da čujem od tebe".

Dugogodišnje prijateljstvo

1/5 Vidi galeriju Siniša je verovao Kleopatri Foto: Kurir, Dado Đilas, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Kurir, EPA PAOLO MAGNI

Znala je da će Marko doći u Zvezdu

Kleopatra je ispričala detalje:

- Složila sam se sa njim da je dečko odličan. Rekoh "Siniša,njemu ne treba nikakva pomoć, ni od mene ni od tebe!". Na to mi je odgovorio "Da, da, u prvu si, ne treba mu pomoć, ali mi reci da li će on nekada igrati kod nas?" Rekoh ne znam šta to znači kod nas i kod vas? Kaže "Kod nas u Crvenoj Zvezdi". Rekla sam mu šta govoriš kod nas kad si tolike godine u Italiji. Kaže "Znam, ali ti znaš gde je moje srce, da sam ja došao kod tebe sa devetnaest godina kada sam bio na početku i da ja samo Zvezdu smatram ono što mi je k srcu, želim da mi kažeš da li će Arnautović doći kod nas". Rekla sam mu da hoće i rekla sam mu da mu je numerološki broj pet, jer je SIniša dosta znao o numerologij. Ipak smo se 40 godina znali i bili bliski. Tu sa njim je bilo neko društvo i neko je govorio i na našem jeziku. On je toliko želeo, po cenu života da mu kažem li ga ja subinski vidim u Crvenoj Zvedi. Rekla sam mu da će proći nekoliko godina, polako, život je dug. Siniša je na to rekao da nije život dug i zanimalo ga je da li će on dočekati da on dođe u Crvenu Zvezdu. Na to sam mu rekla da mu to ne mogu reći, ali da će igrati u Zvezdi i da će biti prva zvezda u Zvezdi. To sam mu potvrdila da hoće.

Siniši je sve u lice rekla

1/5 Vidi galeriju Celo poglavlje u knjizi je SIniša posvetio proročici Foto: Kurir

Detalji razgovora iz Italije

- Rekao mi je da sedi sa prijateljima. Sigurno tvrdim da će Marko rezultate dobre postići. Pitao me šta ja vidim kako on igra, rekala sam mu da je skoro bolji od tebe, a on je na to odgovorio "Ne skoro, već je bolji od mene". Siniša ga je voleo kao sina, i često me je pitao za njega, to je ono što mogu da vam kažem. Privatno me za njega Siniša ništa nije ni pitao samo ga je zanimlao to što se tiče kluba koji je voleo više od svega. Ne mogu da se setim da li je bilo još nekih sitnica, ali to je u principu to - ispričala je Kleopatra za Kurir.