Prekinuli crni niz

“Nažalost nisam stigao da ispratim celu utakmicu. Posle sam odgledao najvažnije detalje na internetu. Imamo mladu ekipu, ali ono što su demonstrirali u četvrtak budi veru u svetlu budućnost. Sve su to mladi, talentovani igrači. Ne bih izdvajao nikoga, ne bih voleo da se neko uvredi. Tu sam, pratim sve koliko god mogu. Naš Partizan poseduje kvalitet. Neću da kažem tačno ko mi se dopada, ali potencijal raduje. Imaćemo priliku tokom sezone da se još detaljnije upoznamo sa timom.”

Prati Partizan

“Završavam licencu u Srbiji. Zbog toga često dolazim. Videćemo šta će biti u budućnosti”, kazao je nekadašnji ofanzivac i uz osmeh odgovorio na pitanje da li se to priprema da preuzme mesto šefa stručnog štaba crno-belih:

“Daću sve od sebe da uvek pomognem Partizanu. Da li kao trener, ili navijač, za mene je Partizan sve. Ako dođe do toga da jednog dana sednem na klupu crno-belih, biće mi stvarno drago.”

“Osećao sam se fenomenalno u Beogradu, i dan danas zbog toga često dolazim. Osećam se kao kod kuće, kao da i dalje igram u Partizanu… Ljudi me poznaju, ukazuju mi poštovanje. Živim u Turskoj, ali ono što imam u Beogradu, to nemam nigde! Moji prijatelji ovde stalno pominju Partizan. Iskreno – Partizan mi je sve dao! Lepo mi je ovde stvarno. U Tursku sam kao veliki igrač stigao upravo zahvaljujući crno-belima. Sve u životu prošao sam u Beogradu. Znajte – ja sam Partizanovac. Jesam, majke mi! Gde god da odem svi me poštuju zbog Partizana, časte kafu. Lepo mi je, uživam.”