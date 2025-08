DOMINACIJA HAJDUKA

PRVI BEGUNAC JUGOSLOVENSKOG FUDBALA

- Budući da sam bio igrač pod ugovorom, morao sad da budem lukav. Otišao sam do sekretara Žaje i tražio potvrdu kako bih mogao da igram mali fudbal u Americi za vreme zimske pauze u Jugoslaviji. On mi je to odobrio, a na moju molbu nije stavio vremensko ograničenje - rekao je Žungul u jednom intervjuu kasnije.