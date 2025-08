Komplikovan odnos sa Spartakovcima iz Moskve

Navijači Crvene zvezde planiraju organizovano da dođu na utakmicu u Poznanj, koja je na programu u sredu od 20.30 časova na gradskom stadionu "Miejski" kapaciteta 42.837 gledalaca. To znači, da po pravilniku UEFA treba očekivati nekoliko hiljada Delija na utakmici.

Ono što je posebno zanimljivo, a važno je istaći jeste da su navijači Leha do pre nekoliko godina bili u prijateljskim odnosima sa tifozima Spartaka iz Moskve. A, dobro je poznato u kakvim su bratskim odnosima moskovska Fratrija i Delije. Baš iz tog razloga očekuje se da susreti dve navijačke grupe prođu bez sukoba. Ali... Poljaci i Rusi su se razišli pre nekoliko godina, kada su navijači Leha bili u Moskvi, prilikom gostovanja CSKA. Razlozi prekida prijateljskih odnosa nisu poznati.

Slovensko bratstvo

Treća stvar, Poljaci , kao i Srbi vole druženje i alkohol, kao i većina navijača. Više su simpatizeri Leha raspoloženi da popiju na hektolitre piva sa Delijama, nego sa se odmere šakama. Isto tako, svi navijači u Poljskoj redovno na svojim utakmicama pevaju o Srbiji i Kosovu i Metohiji, kao neoutuđivoj teritoriji naše zemlje. To je ono što čini veoma važnim, da između srpskih i poljskih navijača ne dođe do sukoba, jer Delije imaju veliko uvažavanje prema svima onima koji okupirano Kosovo i Metohiju smatraju sastavnim delom Srbije. A, navijači Leha su upravo jedni od njih.

Bliski kontakt pre 20 godina

Pre nekih 20 godina došlo je do bliskog kontakta između Delija i navijača Leha na autoputu, ali do tuče nije došlo. Navodno, prema kazivanju Poljaka, oni su hteli "ferku", tuču na ruke... Delije su kako tvrde Poljaci prihvatile tuču, ali uz rekvizite... Došlo je do nesporazuma, pa su se Poljaci povukli. Posle toga, nije bilo kontakta između dve navijačke grupe.