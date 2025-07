"To pitanje je vrlo teško. To nisi trebao da me pitaš, sada ne mogu uopšte da pričam. On mi je bio brat, otac... Rekao sam mu da ću jednog dana doći ovde. Samo smo pričali o Zvezdi, više o tome nego o Bolonji. Pričao sam i sa njegovom ženom i decom, svi su srećni. Plakao sam više ova dva dana nego u celom životu. Kada sam došao na stadion... ne mogu...".