Fudbaleri Partizana u četvrtak od 21 čas dočekuju Oleksandriju u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crno-beli su u prvoj utakmici kao gosti slavili 2:0 i tako stekli lepu prednost pred utakmicu u Humskoj.

No, plasman u treću rundu kvalifikacija nije jedina briga crno-belih. Jednako, trener Srđan Blagojević ističe napor kluba da utiču na navijače kako u Humsku 1 ne bi stigla nova "čestitka" od strane UEFA zbog ponašanja na tribinama. Prema rečima šefa struke crno-belih, idealan scenario bi bio pobeda, uz korektno navijanje grobara koji će, nesumnjivo, ispuniti sve četiri tribine.

- Imamo ispred sebe jako dobrog protivnika, bez obzira na rezultat iz prve utakmice. Ekipi Oleksandrije ne manjka kvalitet, ali bez obzira na to naš cilj je jasan. Naš cilj je da obezbedimo minimum još dve evropske utakmice, što bi ovim mladim momcima veoma značilo u njihovom razvojnom putu. Što se tiče nekog idealnog scenarija, to bi bilo da se plasiramo u sledeću rundu kvalifikacija uz novu evropsku pobedu, a da to uradimo na taj način da posle ove utakmice Partizan ne dobije nikakvu kaznu od UEFA što se tiče navijača. Ni jedna ni druga stvar se nisu tako često dešavale u bliskoj budućnosti. Nije bilo tako mnogo pobeda u Evropi, a isto tako još ređe je bilo, a možda i nikad, da Partizan prođe bez kazne od strane UEFA. Ovim putem bi zamolio sve navijače, za koje ne sumnjam da će biti veliki vetar u leđa, potpuni fokus bace na podršku ovim mladim momcima, da im ništa drugo ne odvraća pažnju. U slučaju prolaska voleli bi da gledamo isti scenario što se tiče broja navijača.

Na pitanje o napretku ekipe i da li će ispunjen stadion biti opterećujući za mlade fudbalere, Blagojević je kazao.

- Naš napredak od Larnake do Katovica nije neočekivan. I posle Larnake sam rekao da to nije pravi Partizan, pre svega jer verujem u njihov kvalitet. Protiv Oleksandrije, moram da skrenem pažnju, bez obzira na rezultat radi se o dobro organizovanoj ekipi. Imali su veći posed od nas i veći broj udaraca na naš gol, pa ne bi smeli da se opustimo. Što se tiče navijača, već na utakmici protiv AEK-a ovi mladi momci su pokazali da im to ne predstavlja problem. Da podsetim da smo u Rusiji na turniru igrali pred većim brojem navijača i imali smo pozitivnu reakciju, igrači se nisu uplašili. Ne sumnjam da bi igrači mogli da imaju opterećenje sa te strane. Naravno, obavljamo svakodnevno razgovore individualne i grupne i po tom pitanju.

Zdravstveni bilten:

- Milovanović još nije u treningu sa ekipom, Sek je trenirao celu nedelju i vraća se. Ivan Vasiljević se pre neki dan povredio i sem njega i Milovanovića svi su u kombinaciji za ekipu.

Kao i u prvom meču, Blagojević je ponovio kakav Partizan želi da vidi.

- Moj stav prema svemu je da se držimo istih principa koje smo postavili. Voleo bih da vidim odvažan, hrabar i drzak Partizan u svim segmentima. Ali, pita se i protivnik. Očekujem da se nametnem u tom smislu, ali i da budemo pametni, da vodimo računa o detaljima, kao i da nas emocija ne odvede u neko neracionalno razmišljanje i odluke.

Velika euforija vlada među crno-belom publikom. Očigledno da ih je ova ekipa "kupila" emocijom kojom pokazuje na svakom meču.

- Moram da priznam da osećam sa strane euforiju koja vlada i nadam se da se neće zaustaviti na tome. Da će se taj talas nastaviti na sledećim utakmicama. Da to bude novi talas u novoj ideji funkcionisanja Partizana. To je ono čemu se nadam. Osećaj pripadnosti od strane momaka koji čine Partizan i emocija koju pokazuju, i da donesu radost i nadu običnom navijaču Partizana. Mislim da je to prepoznato i da privlači publiku. Mene kao trenera zovu da traže kartu više. To nije problem u sutrašnjoj utakmici, ali bih voleo da se nastavi. Naravno, zavisi i od nas i od rezultata.

Kapiten Vanja Dragojević rekao je o revanšu:

- Oleksandrija je pokazala da je dobra ekipa. Kući smo doneli lepu prednost, zbog koje ne treba ipak nikako da se opustimo i da pomislimo da je gotovo. Treba da pokažemo karakter i da budemo pravi. Biće pune tribine i sjajna atmosfera, a potrudićemo se da ih obradujemo i zajedno proslavimo prolaz u narednu rundu.