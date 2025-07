Postaje trener

"Marko van Basten je imao taj problem i rekao je 'ja ne mogu da budem trener', ali verujem, ako si trener, ja sam uvek voleo da učim ljude i da im govorim argumentovano. Za to ti treba inteligencija, socijalne veštine, svakom igraču treba da prilaziš na drugačiji način. Mislim da u fudbalu malo manjka lidera, kada neko ima to liderstvo, to je unikat. Sa tim sam se susreo u Holandiji, oni vole da u svakoj liniji imaju lidere, to napravi razliku na kraju, u fudbalu se brzo dešavaju stvari, ne možeš u datom momentu da reaguješ, ali ako imaš lidere u svakoj liniji i ako imaš dobar odnos sa trenerom, ti lideri su spremni da okrenu stvari. Kada ne može da trener da te pozove, ali može da te pogleda. On samo mi ovo pokaže, ja znam šta treba da se radi, kome treba da prenesem informaciju na terenu i onda to ide kao lančana reakcija, kao kada daješ krv, ide od linije do linije i znamo tačno šta se radi".

"On radi individualno sa decom finte. I on uzme klince, zato oni "motaju" kao ludi. Kaže mi dođi da vidiš klince kako gledaju, meni je to bilo interesantno, gledam oni lete. Kaže dođi da vidiš, ubacili smo "Tadićev okret". To onda kada sam ja to uradio tamo. A ja sam to uradio zbog Zidana. On ne kaže da je to Zidanov okret, nego Tadićev okret, jer deci to ulazi u glavu. Tako i taj klub, ne znam da li je Zvezda, Partizan ili Vojvodina, treba da kaže, ovo je potez našeg igrača i da ih tako edukuješ i on će tog igrača iz prvog tima da gleda kao heroja i idola i želeće da uradi tu fintu zbog njega. Kao što sam ja radio zbog Zidana. To je bitna edukacija od strane klubova", poručio je Dušan Tadić.