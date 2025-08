Kao klinac uništio 100 lopti

Supruga i troje dece

Bio je i Mađar

Vršnjaci po pivu, a on torbu, pa na trening

- Dok su moji vršnjaci, koji su znali s loptom, uporedo pili alkohol, ja sam se fokusirao na fudbal i školu. Počeo sam da treniram sa šest godina, jer je i otac bio dobar fudbaler. Sa 14 me je pozvala Vojvodina, bilo je to 2002. godine. Morao sam da se preselim sa sestrom u Novi Sad i tada sam naučio kako da stanem na noge - otkriće jednom Dušan Tadić.

Dušan Silni

Dušan Tadić dobio je nadimak Dušan Silni 12. novembra 2016. godine, tokom utakmice reprezentacija Srbije i Velsa. Bio je to mnogo važan meč za obe selekcije zbog plasmana na Mundijal u Rusiju. Reprezentativac Velsa Nil Tejlor divljački je udario Tadića i polomio mu nos, a Srbin je gotovo sat vremena proveo na terenu pljujući krv i dišući na usta. Bio je to gest kojim je kupio navijače Srbije za sva vremena. Srbija i Vels odigrali su nerešeno 1:1, a taj bod pokazao se kao ključan, jer su Orlovi otišli na SP u Rusiju.

- Nastavio sam utakmicu, žargonski sam hteo da ubijem tog igrača. Bio je to levi bek, Tejlor, igrao je tada u Aston vili. Sledeću utakmicu sam samo razmišljao o tome kako ću da igram protiv njega, kako ću da ga uništim. Mislio sam da ću ga pojesti, njega, loptu, da ću da ga driblam, udaram, nosim na leđima, samo sam o tome razmišljao. I on nije došao. Iznervirao sam se toliko da ne mogu da opišem. Kad sam video da nije na spisku, mnogo mi je bilo krivo.

Partizan i Mijatov dres

Obe ruke za Teodosića

Zidan kao uzor

Narodnjaci su zakon

Uvek na pobedu

Sukob sa Piksijem i Radovanom

Tuča sa lopovima

Dušan Tadić je dok je igrao za Ajaks bio meta razbojnika. Bilo je to 2022, kada je ozbiljno u tom sukobu povredio ruku. Jedna banda lopova iz Maroka nekoliko meseci je pikirala njegovu kuću u Amsterdamu. Na kraju su upali u Tadićev dom tokom noći, dok su on, supruga i deca bili na spavanju. Tada je Dušan odlučio da brani čast svoje porodice i doma, potukao se sa dvojicom razbojnika.

- Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napali. Bio sam u odelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se levo i desno kako bih izbegavao konflikt, a uspeo sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio sa leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspeo sam ponovo da pobegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga - rekao je Tadić za holandske medije.