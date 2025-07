"Čestitam mu rođendan, proslavio ga je golovima, što je njegov najbolji poklon. Juče sam na konferenciji pričao o idealnom scenariju i nešto se slično dogodilo. Pobedili smo, obezbedili dve nove utakmice u Evropi, to će mnogo značiti ovim mladim igračima. A drugo, nadam se da će se ostvariti i drugi deo, da neće biti kazne UEFA i da ćemo i u sledećoj utakmici imati ovakvu podršku. Uživali smo u ovakvom ambijentu. Utakmica je predstavljala ono što će nas pratiti i u narednom vremenu, a to je da smo videli dosta stvari, kvalitetnih što se tiče igre, poteza, hrabrosti, to je i donelo rezultata. Ali videli smo i dosta problematičnih grešaka, turbulencija, crveni karton, propuštene šanse. Sve to je simbolično oslikali sitauciju u kojoj se nalazimo. Ali moramo da budemo svesni toga, ali smo presrećni što ćemo igrati dalje. Ne dozvoljavamo euforiju, niti bilo kakvo slavlje. Već za tri dana nas očekuje nova utakmica, imamo samo večeras pravo da se opustimo, ali već ujutru nas očekuje trening oporavka, popodne analiza Radničkog iz Kragujevca. Idemo napred i pozivam navijače da dođu i protiv Radničkog, ne očekujem u ovom broju, ali u većem nego što je bilo u prethodnim domaćim utakmicama", rekao je u uvodu Blagojević.