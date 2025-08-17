Slušaj vest

Dušan Tadić je jedan od od fudbaler koji su uvek otvoreno pričali s predstavnicima medija, ali kada je u pitanju njegov privatni život, on se trudi da sačuva svoju intimu.

Dušan Tadić od svojih šrednjoškolskih dana voli jednu ženu. U pitanju je supruga Dragana Vukanac, koja mu je rodila troje dece sinove Vasilija i Veljka i ćerku Taru. Izabranica Dušanovog srca potpuno odudara od svih ostalih žena fudbalera jer ne voli da se eksponira, a krasi je prirodna lepota.

Dragana je svom suprugu najveća podrška u karijeri, te ga redovno bodri sa tribina. Dušan Tadić je izabranicu svog srca upoznao na samom početku fudbalske karijere.

1/5 Vidi galeriju Dušan Tadić Foto: Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia, Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tada je živeo u Novom Sadu igrajući za FK Vojvodina, dok je Dragana takođe živela u "srpskoj Atini" gde je u to vreme studirala.

Detalji njihovog upoznavanja nisu poznati javnosti, ali poznato je da je par stao na ludi kamen 2012. godine posle nekoliko godina veze. U skladnom braku dobili su troje dece koji su njihov centar sveta.

"Najsrećniji momenti u mom životu vezani su za rođenje dece", izjavio je jednom prilikom kapiten naše reprezentacije.

Foto: Printscreen/Instagram

Zanimljiv je podatak da je Tadić zakasnio na svoje venčanje zbog treninga.

Dušanov otac Petar, koji je bio fudbalski sudija, naime, otkrio je jednom prilikom da je Tadić kako se to odigralo.

Foto: Printskrin/Instagram

"Verovali ili ne, kasnio je na sopstvenu svadbu. Sećam se da sam ga zvao te 2012. godine kad je trebalo da krenemo po mladu, a on mi kaže: "Čekaj, tata, da odradim prvo trening". Morao je sklekove i trbušnjake da pocepa", rekao je Petar svojevremeno.

Iako je Dušan postao svetsko fudbalsko ime, i dalje je ostao skroman i porodičan čovek kojem najviše prija da provodi vreme sa svojom porodicom.

Dušan Tadić sa suprugom Draganom na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

"Vodim porodičan život. Ako nisam na treningu ili utakmici, onda sam sa ženom i decom. Decu vodim u vrtić, kad se vratim sa treninga predveče se poigramo. Ubrzo posle dece zaspim i ja", rekao je kapiten fudbalske reprezentacije Srbije u jednom intervjuu.

Dok su živeli u Holandiji, izvori upućeni i njihov život su otkrili da je porodici priuštio dom vredan više od dva miliona evra, ali i da novac nije ono što ih pokreće.

Kurir / Blic zena

