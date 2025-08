- Nezgodno je da je Siniša bio jedini igrač koji se nije rukovao sa nama pre utakmice Hajduka i Zvezde. On jedini nije. Uzmite, pogledajte utakmicu, koliko je i kakvih imao startove na nama. Jedan je imao Najdoski , sve ostale Siniša. To su bili pogibeljni startovi. Hteo je da nešto nekome dokaže, da je nešto više od onoga što u stvari jeste. To su njegovi problemi i frustracije. A, posle na vrlo grub način komentarisati neke moje izjave prema njemu, to je degutantno. Nemoj izgovore za svoje postupke tražiti u tuđim rečima, tvoji postupci govore samo o tebi i ne traži alibi u drugome. Rekao sam mu - šta je bilo, bilo je, tebi na dušu - izjavio je Štimac.



- On je stajao iza nekih svojih tvrdnji... Prijatelj koga spominje u knjizi je jedan od mojih najboljih prijatelja, Pipe, Stipe Majić. On je za njega to pričao. Međutim, to je situacija kada reči možeš da pretvoriš iz jednog u drugo. Nije se dogodilo kako je napisano u knjizi, jer je prava istina da je Stipe imao samo jednu mogućnost da njegove roditelje spasi i sačuva im živote - da ih natera da odu. Da ih natera da napuste kuću u to vreme kada nije bilo zdravog razuma.