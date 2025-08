- Mi ga obožavamo! Mi se identifikujemo kroz njega, sa njim i kroz njegove pesme! Zato volimo da nas svojom pesmom dočeka na trgu kad osvojimo nešto veliko. kad želimo sa svojim narodom nešto proslaviti kroz ljubavne pesme i izlive ljubavi prema Hrvatskoj. I drago nam je da im to smeta! Volim da ih čitam i da ih slušam, kad oni onako ogorčeno i razulareno se dignu na zadnje noge, kad treba da na trg dođe Tompson da peva. To je jako lepo! Onda vidiš da si probudio taj njihov srbizam i jugonostalgiju. I onda oni pokažu pravo lice.

- Dobra stvar je što nismo napadački nastrojeni, jer bismo pokorili celu Evropu. Uvek čekamo do poslednjeg trenutka, kad voda dođe do vrata... I onda se digneš na zadnje noge. Na stranu sve to... Ovim domoljubnim pesmama kojima stvaramo sinergiju da nas nosi iznad naših mogućnosti... Oni to ne mogu da razumeju. Ovi koji su zanemarivi i koji žele da rasture Hrvatsku, za njih ništa nije sveto. Nemaju domovinu, Jugoslaviju su izgubili, Srbija se svela na beogradski pašaluk, odakle su poreklom.