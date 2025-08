Zaštitni znak

- Mi smo u to naše vreme s Marbom igrali Rekopa kup, klupsko takmičenje u futsalu, nivo ispod Lige šampiona. Tada je "belgija" nastala. Nama su Belgijanci prodali pet puta tu akciju na jednoj utakmici, a tada nije bilo tehnologije kao sad da posle meča analiziramo kako su to uspeli. Mi smo gledali šta rade, sećam se kad je Boroja (Željko Borojević) pokušao da rekonstruiše akciju. Pa čekaj, pa ovaj je odigrao petu... Sećam se, peti put kad su nam prodali tu akciju, Đura (Bojan Pavićević) s klupe je krenuo da viče: "Ako nam sad ponovo prodaju to!" I, naravno, akcija prolazi, srećom, mislim da su promašili šut, da li su Pecu Brzakovića u glavu pogodili... Dali su nam jedan gol, a četiri puta je Peca odbranio ili su promašili. Provalili smo na kraju šta rade i kad smo se vratili u Srbiju, počeli smo i mi da koristimo tu akciju i nazvali smo je "belgija". Postao je to naš zaštitni znak, a posle nastanka te akcije Srbija je prvi put kao samostalna država otišla na Evropsko prvenstvo - objašnjava Rajić.