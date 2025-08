- Mislim da smo dobili najtežeg mogućeg protivnika, ko god da dođe. Više puta sam istakao da ne bih voleo da dođe do meča sa Dinamom iz Kijeva, iz mnogo razloga, iz fudbalskih i nefudbalskih. Pre svega Dinamo Kijev je jedna odlična ekipa, možda jedna od najkvalitetnijih koje smo mogli da dobijemo, uz to prisutna je i čitava ta politička situacija i odnos koji pre svega imaju ukrajinska rukovodstva, to smo videli i uoči utakmica koje je Partizan igrao protiv ukrajinske Oleksandrije, da su neprijateljski nastrojeni prema nama. Tako da bih voleo da smo mogli da izbegnemo sve te nefudbalske stvari, međutim šta je tu je. Mislim da je Crvena zvezda bolja fudbalska i kvalitetnija ekipa od Dinamo Kijeva. Ako želimo da igramo Ligu šampiona naravno da moramo da uđemo i da “zgazimo” Dinamo iz Kijeva. Međutim , pre toga oni treba da prođu ekipu Pafosa, o kojoj sam takođe govorio kao o jednom dobro organizovanom klubu, dobroj ekipi, punoj legionara. Vlasnik je naš prijatelj Rus Lomakin. Tako da ima tu prvo jedan dobar dvomeč koji će biti između Dinamo Kijeva i Pafosa.