- Jedina razlika je u tome što Zvezda i Partizan odskaču po jačini u odnosu na ostale srpske klubove. Toga ovde nema, ovde su svi klubovi dosta izjednačeni. Prošle godine Jagjelonija, Legija i Leh su daleko dogurali u Ligi konferencije. Veoma tiho, ali klubovi se ozbiljno razvijaju. S druge strane Zvezda ima svoju istoriju i iskustvo igranja u evropskim kupovima, koji imaju svoju težinu. To će sigurno imati veliki značaj u toj utakmici, plus navijači na stadionu. Dajem 50-50 šanse za obe ekipe, za prolazak u sledeće kolo - istakao je Đurđević, a potom dodao:

- Nisam odavno gledao Zvezdu, nemam vremena. Vidim da se dobro drže i da imaju dobre rezultate u kupovima. Svake godine izbore ulazak u Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Imaju kvalitetan tim i trenera, te iskustva, a to je jaka strana Zvezde. Leh ima svoju snagu. Oni prave i grade jaku ekipu na strancima, kao što su Isak, Antonio Sousa... Tako da mislim da će biti izuzetno dobra utakmica. Leh na svom terenu obožava da diktira tempo, a i Zvezda takođe. Biće kao u šahu, ekipa koja bude preuzela sredinu, može da stigne do ključnog rezultata.

- Zvezda se već navikla na takvu atmosferu. Sad će se susreti s navijačima, koji su kroz svih 90 minuta uz ekipu i navijaju. Biće pun stadion, a to će sigurno imati svoju ulogu u tom meču. Navijači su dosta blizu terenu, nije kao na "Rajku Mitiću", sve je jako glasno, a to će biti dodatni plus. Biće sudar dva navijačka sveta.