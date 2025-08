Vest o njegovoj smrti duboko je potresla Žozea Murinja koji je bio izuzetno blizak sa bivšim fudbalerom. Naime, Košta je nosio kapitensku traku u sezoni kada je Murinjo vodio Porto do titule prvaka Evrope.

"Imate kapitene i lidere. Nekada nije reč o traci, već o tome šta predstavljate. Žorž je bio jedan od momaka za koje sam voleo da kažem da "počiste đubre" i puštaju trenere da rade svoj posao kao treneri, a ne kao lideri svlačionice. To je savršenstvo za trenera, kada njegov kapiten radi taj posao. Veoma sam tužan, deo moje istorije je otišao. Ali, zaboravimo fudbal, fokusirajmo se na njega, momka, njegova deca koja su bila mala kada sam ih upoznao. Naravno da sam tužan, ali sam ovde, jer ako da može da priča sa mnom, sada bi mi rekao "Hajde, obavi konferenciju i igraj utakmicu sutra, pobedi, i zaboravi na mene". To bi bio Žorž. To ću pokušati da uradim, da uradim svoj posao, a da plačem posle. Danas i sutra imam posao, za koji bi mi Žorž rekao da ga uradim", dodao je uplakani Murinjo.