- Tadić je godinama bio referenca kako treba igrati i kako se ponaša jedan kapiten. On i Mitrović su 10 godina nosili našu reprezentaciju. Naša javnost to nekada potcenjuje i to nije u redu. Vrhunski je profesionalac i očekujem da postane ozbiljan sportski radnik nakon karijere. Doprineo bi mnogo Zvezdi u to nema sumnje, ali i Ivanić ima slične karakteristike poput Tadića. Dobro su odmerili u Zvezdi kada su rekli da ne žele da čekaju Tadića jer bilo bi tu mnogo fudbalera u ofanzivnom redu. Katai, Ivanić i smtram da je dobra odluka kluba - rekao je Stojić.