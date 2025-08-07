Slušaj vest

Američki klub platio je za 33-godišnjeg južnokorejskog fudbalera 26 miliona dolara, što je rekord američke MLS, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Lekarski pregled i dokumentacija su završeni ove sedmice, što je omogućilo Sonu da sada postane novi igrač Los Anđelesa.

On je u subotu na konferenciji za novinare saopštio da će posle 10 godina napustiti Totenhem.

Son je napustio Totenhem kao četvrti najbolji strelac u istoriji kluba sa 173 postignuta gola. Odigrao je ukupno 454 utakmice za Totenhem i imao je 101 asistenciju.

U Premijer ligi je odigrao 333 utakmica, postigao 127 golova i imao je 27 asistencija.

Poslednji put igrao je za Totenhem u nedelju protiv Njukasla (1:1) u Seulu, na predsezonskoj turneji.

On je došao u Totenhem 2015. godine iz Bajera iz Leverkuzena.

Kao kapiten predvodio je Totenhem do titule u Ligi Evropa u maju, što je bio prvi trofej kluba posle 17 godina.

(Beta)